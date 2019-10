Polícia inglesa descobre 39 cadáveres em camião proveniente da Bulgária

Um total de 39 corpos foram descobertos no interior de um camião em Essex, Inglaterra. A polícia inglesa está a investigar como homicídio e deteve o condutor do veículo.

A polícia de Essex foi chamada para o Parque Industrial Waterglade, em Grays, por volta das 01h40 de quarta-feira e descobriu os corpos no veículo. As informações disponíveis indicam que são 38 adultos e um adolescente.

Um homem de 25 anos da Irlanda do Norte foi preso por suspeita de homicídio.

Segundo a polícia, o camião chegou da Bulgária e entrou no país via Holyhead, no sábado.

O superintendente Andrew Mariner disse que estão a tentar identificar as vítimas, mas antecipou que pode ser um "processo demorado". "Detivemos o motorista do camião. Permanece sob custódia policial enquanto as investigações continuam", acrescentou.

Paige Wade sequia de carro para casa, após sair do trabalho por volta das 04h15, e viu a polícia isolar uma entrada do local na Eastern Avenue."Sabia que era sério por causa de muitos carros e ambulâncias que estavam lá, mas a polícia tinha estacionado veículos em todo o acesso da estrada para que se não pudesse ver nada", contou à Sky News.

Boris Johnson chocado

O primeiro-ministro Boris Johnson já afirmou estar "chocado com este trágico incidente". Johnson disse que está a receber "atualizações regulares e o Ministério do Interior trabalhará em estreita colaboração com a Polícia de Essex", com o objetivo de estabelecer exatamente o que aconteceu. "Os meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam a vida e os seus entes queridos."

A secretária do Interior, Priti Patel, reagiu e disse que ficou "chocada e triste" com a notícia. Patel é deputada por Witham, que fica em Essex.

Escreveu no Twitter: "Chocada e triste com este incidente absolutamente trágico em Grays. A polícia de Essex deteve um indivíduo e devemos dar espaço para conduzir as suas investigações".

Também a deputada do partido Conservador Jackie Doyle-Price comentou o incidente na mesma rede social, considerando que se trata de "tráfico de pessoas feito por gente vil e perigosa".

Apesar de ainda decorrer a investigação para apurar quem são as vítimas, há fortes suspeitas que se tratem de imigrantes ilegais que procuravam assim entrar no Reino Unido.

Na Áustria morreram 71 pessoas

Não é a primeira vez que tragédias como esta acontecem envolvendo camiões que transportam migrantes. Um total de 71 migrantes foram encontrados num camião frigorífico abandonado numa estrada na Áustria em agosto de 2015. Oriundos da Síria, Iraque e Afeganistão, os migrantes, quatro dos quais eram crianças, morreram asfixiados no compartimento estanque que os traficantes recusaram abrir. O veículo pesado tinha iniciado viagem na Hungria onde o caso foi julgado. Os quatro homens suspeitos de terem participado no transporte ilegal de pessoas foram condenados a 25 anos de prisão.

As mortes destes 59 homens, oito mulheres e quatro crianças foram o mais grave incidente deste género na rota dos Balcãs, usada por centenas de milhares de pessoas para fugir à pobreza e à guerra no Médio oriente, África e Ásia.

Em Inglaterra, um incidente similar desta gravidade remonta ao ano 2000. Em junho desse ano, os corpos de 58 imigrantes chineses foram encontrados num caminhão em Dover. Um motorista de camião holandês foi preso no ano seguinte por homicídio.