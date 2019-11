Polícia holandesa encontra 25 pessoas escondidas em contentor frigorífico num cargueiro

Vietname detém mais oito pessoas no âmbito das 39 mortes num camião no Reino Unido

A polícia holandesa localizou na terça-feira 25 pessoas escondidas num contentor frigorífico de um camião que estava numa embarcação que saiu do porto de Vlaardingen, perto de Roterdão, na Holanda. A embarcação dirigia-se ao Reino Unido mas teve de retornar após detetada uma emergência médica a bordo.

As 25 pessoas, cuja nacionalidade ainda não é conhecida, estavam numa zona de refrigeração do cargueiro dinamarquês "Britannia Seaways" e estão todas vivas, mas ainda não há muitos detalhes sobre o seu estado de saúde, segundo elementos dos serviços de emergência que prestaram assistência. Segundo a BBC, duas das pessoas foram levadas para o hospital enquantos as outras 23 foram instaladas num departamento da polícia.

Segundo a agência EFE, foi a tripulação da embarcação que, ouvindo gritos vindos do contentor, encontrou o grupo, que estava escondido numa zona de refrigeração. Decidiram então chamar as autoridades holandesas e, perante uma "situação médica urgente", o cargueiro foi obrigado a voltar ao porto holandês.

O alerta foi dado por volta das 19.00 de terça-feira. Bombeiros, polícia, ambulâncias e também a Cruz Vermelha enviaram equipas de emergência ao porto de Vlaardingen para socorrer as 25 pessoas, entre as quais se encontra um menor de idade.

As autoridades ainda não indicaram a nacionalidade das pessoas encontradas no cargueiro nem a forma como terão tido acesso à embarcação. O condutor do camião foi detido e estará esta quarta-feira a ser interrogado.

Horas antes, a polícia holandesa indicou ter intercetado um autocarro com 65 migrantes moldavos que entraram escondidos e de forma ilegal na Holanda e que se dirigiam a um centro de refugiados para pedir asilo.