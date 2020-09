Espanha. Polícia dispara para o ar ao ser encurralado por jovens a quem pediu para usar máscara

Um agente da polícia de San Martín de la Vega, Espanha, disparou a sua arma para o ar ao ver-se encurralado por um grupo de pessoas a quem tinha pedido, sem sucesso, que usassem máscara por causa do novo coronavírus.

Os acontecimentos ocorreram na noite de 25 de agosto e foram divulgados nas redes sociais, já que o momento foi filmado por um dos vizinhos. No vídeo vê-se como três homens, que alegadamente estariam embriagados, perseguem um agente que tentava deter aquele que não levava a máscara.

"Os agentes, no exercício das suas funções como agentes da autoridade, foram repreendidos com agressividade e alvo de uma investida por outros indivíduos relacionados com o detido", segundo um comunicado do município, citado pelo jornal ABC.

Rodeado pelos amigos do jovem, o polícia soltou então o detido e acabou por disparar para o ar. No vídeo vê-se também um segundo agente, que tem uma lanterna, e está também armado.

No final, os polícias - que entretanto receberam reforços - detiveram os três amigos, um deles por alegado crime de desobediência e resistência à detenção e os outros por tentativa de fuga através do roubo de veículo a motor, além do que não usava a máscara inicialmente.

O município defendem ainda a atuação dos agentes diante das críticas da atuação policial, dizendo que o vídeo mostra apenas parte da intervenção "de forma tendenciosa". No comunicado indicam que os agentes mostraram "profissionalismo e envolvimento mais além do estritamente necessário para o desempenho das suas funções".