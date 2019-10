Polícia deteve mais duas pessoas no caso dos 39 mortos encontrados num camião

As autoridades britânicas anunciaram, esta sexta-feira, que mais duas pessoas (uma mulher e um homem) foram detidas por suspeitas de envolvimento no caso dos 39 corpos encontrados no camião no Reino Unido, segundo a agência Reuters.

O homem e a mulher, ambos com 38 anos, são suspeitos de tráfico humano e homicídio. Esta é a terceira detenção feita na sequência deste caso, a primeira foi o motoristas do camião, que continua sob custódia policial.

Na madrugada desta quarta-feira, a polícia britânica descobriu 39 corpos (31 homens e oito mulheres) no contentor de um camião na zona industrial em Essex, no Reino Unido. Todas as pessoas eram de nacionalidade chinesa e terão viajado pelo menos durante dez horas sujeitas a temperaturas de -25ºC.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As autoridades ainda se encontram a investigar o sistema de GPS do camião para refazer todo o caminho deste até entrar no Reino Unido, mas já sabem que a viatura, da marca Scania, foi registada em 2017 na cidade búlgara de Varna, no nome de uma empresa detida por uma cidadã irlandesa. Segundo as autoridades búlgaras, o veículo não voltou contudo a entrar no país desde então.

O motorista foi identificado como sendo Mo Robinson, de 25 anos, de Portadown, no condado de Armagh, na Irlanda do Norte. Foi detido por suspeita de homicídio, mas a agência nacional de luta contra o crime foi chamada para ajudar na investigação, suspeitando-se da eventual ligação a gangues de tráfico de seres humanos.

A polícia britânica confirmou que o atrelado entrou no Reino Unido na noite de 22 de outubro às 00:30 (mesma hora em Lisboa) pelo porto de Purfleet, no rio Tamisa, procedente de Zeebruges, na Bélgica, enquanto o camião partiu da Irlanda do Norte. Segundo as autoridades, o camião e o atrelado, que levava as pessoas dentro, fizeram percursos diferentes antes de chegarem à área industrial em Grays, no condado de Essex, a cerca de trinta quilómetros de Londres.

O incidente, denunciado pelo primeiro-ministro britânico Boris Jonhson como "uma tragédia inimaginável", voltou a motivar pedidos de combate ao tráfico humano. "Estou chocado com este trágico incidente", escreveu Boris Johnson na rede social Twitter.

Na quarta-feira, a polícia do condado de Kent descobriu nove pessoas vivas num camião numa estrada rodoviária no sudeste de Londres que foram, posteriormente, transferidos para serviços de imigração.

Em Inglaterra, um incidente similar desta gravidade remonta ao ano 2000. Em junho desse ano, os corpos de 58 imigrantes chineses foram encontrados num camião em Dover. Um motorista holandês foi preso no ano seguinte por homicídio.