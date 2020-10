Polícia detém mais cinco pessoas pela decapitação do professor em França

Entre as cinco pessoas agora detidas estão os pais de um estudante do colégio de Bois d'Aulne, em Conflans-Sainte-Honorine, arredores de Paris, onde a vítima trabalhava. Estas pessoas tiveram uma discussão com o professor de história e geografia Samuel Paty, de 47 anos, sobre uma caricatura de Maomé que o docente tinha mostrado na aula.

A discussão aconteceu depois de, no início deste mês, Paty ter mostrado a uma turma de adolescentes uma caricatura do jornal satírico Charlie Hebdo durante uma aula de educação moral e cívica sobre liberdade de expressão. Antes de apresentar a caricatura, o professor terá dito os alunos muçulmanos que poderiam sair da sala de aula se desejassem. Vários pais protestaram e exigiram a demissão do professor, conta o The Guardian.

O pai de uma menina de 13 anos que não saiu da aula publicou um vídeo no YouTube afirmando que o professor tinha mostrado uma "foto de um homem nu" alegando ser o "profeta muçulmano". O pai convocou outros pais para se juntarem a ele numa ação coletiva contra o professor, que ele descreveu como um "voyou" (bandido). Para tentar resolver a situação, a escola organizou um encontro entre o diretor, a professora e um funcionário da autoridade educacional.

"Segundo o meu filho, ele era super simpático , super amigável, super gentil", disse uma mãe da escola, Nordine Chaouadi, à agência de notícias AFP.

Além dos pais de um dos alunos, segundo a AFP, foram também detidas três pessoas do círculo não familiar do suposto agressor. Estas cinco detenções juntam-se às outras quatro já ocorridas em Evreux (noroeste). Entre as nove pessoas que estão a ser ouvidas pela polícia encontram-se o avó e o irmão mais novo (17 anos) do assassino.

A identidade do agressor, no qual foi encontrado um documento de identidade, também foi confirmado pelos investigadores, segundo fonte judicial, e trata-se de um russo checheno de 18 anos, nascido em Moscovo, sem antecedentes criminais. O jovem atacou Paty quando ele saía da escola, cerca das 17:00 locais (16:00 em Lisboa), decapitando-o com um grande cutelo de cozinha.

A polícia está a investigar uma fotografia publicada na rede social Twitter, através de um utilizador que, entretanto, encerrou a conta, da cabeça decapitada da vítima. As autoridades estão a tentar perceber se esta fotografia foi publicada pelo alegado autor do homicídio ou por outra pessoa. A AFP dá conta de que a fotografia acompanhava uma mensagem dirigida ao Presidente francês, Emmanuel Macron, apelidado de "o líder dos infiéis". "Executei um dos cães infernais que ousou menosprezar Muhammad [o profeta Maomé]", explicitaria esta mensagem assinada por "Abdullah, o servo de Alá".

Testemunhas relatam que ele terá gritado "Allah 'Akbar" ("Deus é grande" em árabe). Perseguido pela polícia, o jovem recusou-se a render e foi morto.

O chefe de Estado francês considerou, citado pela agência France-Presse (AFP), que o homicídio do professor de história é um "característico ataque terrorista islâmico", no entanto, "o obscurantismo não vencerá". "Um dos nossos compatriotas foi morto hoje porque ensinou [...] a liberdade para acreditar e não acreditar", acrescentou Macron, desta vez citado pela Associated Press (AP).

O Presidente francês vincou que este ataque não pode dividir o país, uma vez que, na opinião de Macron, é esse o objetivo dos extremistas: "Temos de nos unir enquanto cidadãos."

Também o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, comnsiderou que o assassínio do professor foi um ataque à República Francesa: