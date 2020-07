Polícia desmantela acampamento com 1.500 migrantes na zona de Paris

Vinte e dois migrantes clandestinos descobertos no interior de camiões na Eslovénia

As autoridades francesas estão nesta quarta-feira a desmantelar um acampamento com cerca de 1.500 migrantes que se formou nas últimas semanas na cidade de Aubervilliers, a três quilómetros a noroeste de Paris.

A retirada de centenas de tendas de campismo montadas junto do canal de Saint Denis começou às 06:00 (04:00 em Lisboa) e decorre de "forma calma", refere o comando da polícia através da rede social Twitter.

O objetivo, segundo as autoridades, é "salvaguardar" as pessoas que vivem em condições de grande precariedade e em risco de contraírem o novo coronavírus (covid-19).

No final do dia as autoridades preveem divulgar o número de migrantes desalojados sendo que foram preparados meios de instalação para cerca de 1.800 pessoas em ginásios e outras instalações nos arredores da capital francesa.

O acampamento de Aubervilliers acolhia sobretudo migrantes originários de África e da Ásia Central, mas existem muitos outros do mesmo género nos arredores de Paris.

Desde 2015 que foram desmantelados mais de 60 acampamentos de migrantes na zona da capital.