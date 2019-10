Pior noite de confrontos na Catalunha. 54 detidos e quase 200 feridos

A violência subiu de tom na sexta-feira à noite na Catalunha. As "Marchas da Liberdade" mobilizaram mais de meio milhão de pessoas contra a condenação dos dirigentes políticos independentistas, mas o que começou por ser um protesto pacifico acabou por ser marcado por violentos confrontos. O último balanço dos Mossos d'Esquadra dá conta de 54 detidos em toda a Catalunha e 182 feridos, dos quais 152 em Barcelona, refere o Departamento de Saúde da Generalitat.

No quinto dia de protestos, 18 agentes da polícia ficaram feridos, um dos quais está em estado grave. Durante os confrontos, um fotojornalista do El País, Albert García, foi também detido, tendo sido já libertado, de acordo com o próprio jornal.

Nesta última noite, a violência aumentou, com barricadas e fogos ateados por grupos radicais, ao que a polícia respondeu com balas de borracha, gás lacrimogéneo e canhões de água.

Nos últimos dias, grupos de jovens independentistas têm enfrentado a polícia de forma violenta nas ruas do centro da cidade de Barcelona, provocando estragos em montras, esplanadas, contentores e automóveis.

A capital da Catalunha amanheceu na manhã deste sábado com centenas de funcionários da autarquia a tentar limpar os vestígios dos confrontos violentos entre grupos radicais de jovens independentistas e a polícia espanhola.

Os sinais dos desacatos ainda eram bem visíveis aos olhos dos turistas que começavam esta manhã a sair dos hotéis de onde não se atreveram a abandonar a partir do fim da tarde de sexta-feira, quando os confrontos tiveram início.

"Ficámos fechados no hotel e fomos para a cama cedo. Uma coisa é certa, temos uma história para contar aos nossos amigos, quando regressarmos", disse à Lusa um casal de turistas norte-americanos que que ia descer a Rambla a partir da Praça da Catalunha, mesmo no centro da capital catalã.

Vidros de montras partidos, sinais de trânsito arrancados, semáforos ardidos, cabines telefónicas arrancadas do chão podiam ser vistas nas ruas circundantes do epicentro dos distúrbios, a direção da Polícia Nacional na Catalunha (Jefatura Superior de Policia de Catalunya), na Via Laietana.

"Nunca vi uma coisa destas", disse um taxista que circulava numa das ruas transitáveis, acrescentando esperar "que a situação não se repita mais, porque assim a cidade vai perder ainda mais turistas".

No rescaldo da noite de violentos confrontos, as ruas de Barcelona estavam repletas de detritos e a cidade viu-se "obrigada" a usar limpa-neves para tornar as vias transitáveis.

A autarca de Barcelona, citado pelo jornal La Vanguardia, afirmou esta manhã que a violência que a cidade tem testemunhado não pode continuar. "Isto não pode continuar assim. Condenamos qualquer tipo de violência. Apesar da situação crítica, a cidade funciona. Quero agradecer, por isso, aos funcionários públicos, serviços de limpeza, polícia e bombeiros", disse Ada Colau.

Nova manifestação marcada para as 18:00

Afirmou que a noite de sexta-feira foi a mais violenta que a cidade já testemunhou desde que começaram os protestos contra a decisão judicial de condenar 12 dirigentes independentistas a penas de prisão que vão até aos 13 anos de cadeia. Reitera que os confrontos não podem continuar, que "Barcelona é uma cidade de paz. "Não pode haver violência contra a imprensa, não podem deter um fotojornalista acreditado. Nós não merecemos isto como cidade", sublinhou a autarca.

"Barcelona é de todo o mundo", afirmou Ada Colau.

A imprensa espanhola avança que o ministro do Interior em funções, Fernando Grande-Marlaska, vai encontrar-se esta manhã em Barcelona com Miquel Buch, o ministro do Interior regional, e com as forças polícias que estão a coordenar a operação de segurança na Catalunha. Estão previstas declarações dos governantes à comunicação social.

Entretanto, a Arran, uma organização de jovens que defende a independência da Catalunha, já convocou para a praça Urquinaona, no centro da capital catalã, uma nova manifestação para as 18:00.

Em atualização.