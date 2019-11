Pelo menos 18 mortos no sul do Iraque

O que resta do consulado do Irão em Najaf após os protestos

Pelo menos 18 pessoas morreram e 120 ficaram feridas esta quinta-feira depois das forças de segurança terem usado descarregado sobre os manifestantes (com tiros e gás lacrimogéneo) durante um protesto antigovernamental na cidade de Nassíria, de acordo com a Al Jazeera.

O incidente ocorreu quando as forças de segurança iraquianas avançaram com armas de fogo e gás lacrimogéneo para reconquistar duas pontes na cidade de Nassíria, na vanguarda da revolta contra o poder no sul do país, segundo as autoridades iraquianas, citadas pela Lusa.

Manifestantes anti-governo queimam pneus em protesto na cidade de Najaf, no Iraque © Reuters

Cerca de 50 manifestantes, que tinham bloqueado aquelas pontes, como parte de um amplo movimento de desobediência civil, ficaram feridos, alguns dos quais com gravidade, indicaram as mesmas fontes. O número de feridos cresce para 120, segundo a Al-Jazeera.

A operação das forças de segurança teve início um dia depois da nomeação de um novo comandante militar na província para "impor a segurança e restaurar a ordem", segundo um comunicado oficial.

Em dois meses, manifestações causaram mais de 360 mortos e 15 mil feridos, de acordo com um balanço da agência de notícias France-Presse (AFP) a partir de dados fornecidos por fontes médicas e policiais, dado que as autoridades deixaram de apresentar balanços oficiais.

Na noite de quarta-feira, centenas de manifestantes entraram no consulado do Irão, na cidade santa de Najaf, a norte de Nassíria, e incendiaram o edifício, num dia em que a violência no Iraque causou pelo menos seis mortos.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Mousavi, citado pela agência de notícias oficial IRNA, condenou o ataque e "exigiu uma ação decisiva, eficaz e responsável contra os agentes de destruição e os agressores" contra aquele consulado na cidade santa xiita de Najaf, no sul do Iraque.

As ruas de Najaf estavam relativamente desertas esta quinta-feira de manhã, na sequência de um novo recolher obrigatório decretado pelas autoridades iraquianas, de acordo com um correspondente da AFP.

A contestação nas ruas, num dos países mais ricos em petróleo do mundo, começou a 1 de outubro, com dezenas de milhares de iraquianos a exigirem a revisão do sistema político e a renovação total da classe política dominante, que acusam de ser corrupta.