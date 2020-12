Pelo menos 14 mortos em queda de autocarro de um viaduto em Minas Gerais

Pelo menos 14 pessoas morreram na sequência da queda de um autocarro de um viaduto, no estado brasileiro de Minas Gerais, segundo os bombeiros locais, que atualizaram o número de vítimas depois de inicialmente terem avançado com dez vítimas mortais.

Segundo disse à imprensa o tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Pedro Aihara, 11 pessoas morreram no local, três perderam a vida a caminho do hospital e 26 cidadãos encontram-se feridos.

Os sobreviventes foram conduzidos para hospitais da região, entre eles duas crianças em estado considerado grave.

O tenente indicou que existe a possibilidade de vítimas estarem ainda presas na estrutura do autocarro ou de terem sido projetadas para outras áreas.

As causas que motivaram a queda do autocarro, de uma altura de cerca de 15 metros, ainda estão sob investigação.

O acidente ocorreu por volta das 13:30 (hora local, 16:30 em Lisboa), no município de João Monlevade, no estado de Minas Gerais (sudeste do país), e levou ao bloqueio parcial da estrada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o autocarro acidentado tem matrícula proveniente do estado de Alagoas, no nordeste do país, mas ainda não é conhecida a origem e destino da viagem.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, informou que equipas dos bombeiros, polícia, ambulâncias e helicóptero estavam no local para atendimento aos feridos, mais de duas horas após o acidente.

Estarrecido. Toda a minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente que ocorreu nesta tarde, em João Monlevade, região Central. Até o momento, 10 mortos foram confirmados nesta triste tragédia. - Romeu Zema (@RomeuZema) December 4, 2020

Há pouco mais de uma semana, um outro acidente entre um autocarro e um camião matou 42 pessoas em Taguaí, no interior do estado de São Paulo.

atualizado às 20.47