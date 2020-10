Pedida pena suspensa de três anos para motorista português

Piso escorregadio e excesso de velocidade na origem do acidente

Mulher de 33 anos de Lousada é uma das vítimas do acidente em França

4 mortos, 3 feridos graves em acidente com emigrantes portugueses

O Ministério Público francês solicitou esta quarta-feira uma pena de prisão suspensa de três anos para o motorista português que guiava o autocarro que se despistou em 2017, numa estrada em França, matando quatro portugueses e ferindo outros 28.

A 8 de janeiro de 2017, 32 portugueses residentes na Suíça, de regresso de férias em Portugal, viajavam no autocarro de 40 lugares a caminho de Genebra quando este fugiu da estrada, um eixo que atravessa a França de leste a oeste e que é apelidado de "estrada da morte" devido à sua perigosidade.

O procurador salientou "uma acumulação de culpas pessoais do condutor", Henrique Beiroto Angelo, um português de 44 anos que tinha sido acusado de homicídio involuntário e de ferimentos involuntários perante o tribunal criminal de Macon (leste de França).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Ministério Público pediu ainda uma multa de 100.000 euros a cada uma das duas pessoas coletivas: Angelo Taxi e Rota das Gravuras, respetivamente o proprietário do autocarro e a empresa de transportes, que foram processados por homicídio involuntário e lesões involuntárias por pessoas coletivas.

O procurador apontou para "má conduta profissional por parte de pessoas coletivas, com base na má manutenção do autocarro e do reboque".

Mesmo antes do acidente, o autocarro viajava a quase 90 quilómetros/hora, uma velocidade considerada excessiva por causa do gelo que havia em janeiro. Pouco antes, o veículo viajava a 101 km/h, de acordo com relatórios de peritos.

As análises também destacaram o peso do reboque de bagagem, que teria abrandado a travagem, bem como o excesso de ar dos pneus.

A sentença ficou marcada para o próximo dia 25 de novembro.

O condutor e o seu pai, Narciso Ângelo, o representante legal dos dois arguidos, não estiveram presentes no julgamento.