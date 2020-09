Partido do primeiro-ministro japonês elege futuro líder dia 14 de setembro

Esta eleição interna do Partido Liberal Democrático (PLD) irá determinar quem será o novo primeiro-ministro, já que o partido tem a maioria nas duas câmaras do parlamento nipónico.

Abe, de 65 anos, anunciou na sexta-feira a sua intenção de renunciar ao cargo por razões de saúde, mas permanecerá à frente do executivo nipónico até que o seu sucessor seja eleito, numa sessão conjunta de ambas as câmaras da Dieta (Parlamento).

Tudo parece apontar para a possibilidade de esta votação ter lugar alguns dias depois da eleição interna, provavelmente em 17 de setembro.

Entretanto, o partido já decidiu sobre o formato da sua eleição interna: um procedimento reduzido e acelerado que envolverá apenas deputados de PLD e delegados regionais, ou seja, apenas 535 eleitores no total.

Normalmente, uma eleição interna deste tipo envolve todos os membros do partido em todo o país.

Organizar uma eleição a esta escala "levaria dois meses", disse o presidente do Conselho Geral do PLD, Shunichi Suzuki, numa conferência de imprensa realizada hoje. "Dada a saúde do primeiro-ministro, dois meses é muito longo. Não podemos levar tanto tempo", justificou.

À medida que as horas passam, os candidatos mais fortes começam a emergir para suceder a Abe, o primeiro-ministro mais antigo na história recente do país, que já declarou que não pretende interferir na eleição nem dar instruções de voto.

Duas sondagens publicadas pela agência noticiosa japonesa Kyodo e pelo jornal financeiro Nikkei, em conjunto com a TV Tokyo, indicam o antigo ministro da Defesa Shigeru Ishiba, de 63 anos, como o favorito.

Ishiba, um crítico da administração de Abe, tem um amplo apoio entre as fileiras do LDP, mas não tanto entre os parlamentares, pelo que o sistema do partido para nomear o sucessor de Abe é fundamental para este processo.

O PLD elege normalmente o seu líder de três em três anos, com os votos dos deputados e do partido, mas em casos excecionais, como o presente, pode optar por um esquema mais reduzido, com os votos dos legisladores e dos representantes das regiões no país.

Segundo a sondagem telefónica da Kyodo, Ishiba tem o apoio de 34,3% dos inquiridos, e em segundo lugar, com 14,3%, está Yoshihide Suga, o braço direito de Abe desde 2012 e atual chefe de gabinete e porta-voz do primeiro-ministro.

Suga, de 71 anos, é visto como uma figura transitória, uma vez que em outubro de 2021 haverá eleições na Câmara Baixa. Após essas eleições, o primeiro-ministro deverá ser ratificado ou substituído, de acordo com a nova configuração parlamentar.

A sondagem Nikkei/TV Tokyo também confirma Ishiba como o candidato com mais apoio, com 28% dos inquiridos, enquanto que em segundo lugar está o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e atual chefe da defesa, Taro Kono, de 57 anos.