"Parece um político de outro planeta". Espanha rendida à fotografia de Marcelo nas redes sociais

Os portugueses já não estranham as aparições mais descontraídas do Presidente da República. Ora a dar uma entrevista dentro de água, em Arganil, durante as suas férias de verão; ora a tirar uma selfie com os campeões mundiais de futebol de praia - e a fazer os portugueses questionar se ainda resta por aí alguém sem uma selfie com o presidente -; ora a engraxar a pele dos seus sapatos clássicos na rua. Em Portugal, ver Marcelo Rebelo de Sousa nestes cenários é expectável e, por isso, já não faz cair o queixo de surpresa a nenhum cidadão nacional. Mas o mesmo não acontece lá fora.

O mais recente episódio desta coletânea do presidente português está a dar que falar um pouco por todo o mundo. Na semana passada, o governante foi fotografado na fila de espera de um supermercado, a agarrar o seu carrinho de compras, de calções desportivos, sapatilhas e, claro, máscara no rosto. "Talvez estivesse a sentir faltar de iogurtes com bifidus, que ele adora, ou talvez falta de detergente para a roupa", escreve o El País.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Certo é que "a sua presença não causou nenhuma surpresa entre cidadãos" do seu país. Como, aliás, se pode verificar pela imagem, em que todos os presentes se mostram alheios à figura do presidente, diante deles. No entanto, a fotografia correu as contas de redes sociais internacionais, especialmente espanholas.

"Esse homem de bermuda e máscara, na fila do supermercado, é Marcelo Rebelo Sousa, presidente de Portugal", escreviam, surpreendidos. Esta publicação, por exemplo, partilhada no Twitter, teve 2,7 mil retweets, 8,8 mil 'gostos' e mais de 300 comentários.

"Quando os políticos são pessoas e não personagens", escreviam outros. "Ele é tão próximo, simples e educado que parece um político de outro planeta", continuam. E houve até quem elogiasse a postura cautelosa do presidente: "Distância física, máscara. Bravo!".

Falta confirmar se a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa conquista novamente os portugueses nas próximas eleições presidenciais em 2021. Ainda não é certo, contudo, se o presidente se recandidata. Para já, é conhecido que terá um voto garantido: o de Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, que admitiu que "não hesitaria votar em Marcelo Rebelo de Sousa".