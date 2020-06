"Parabéns Portugal!" numa volta ao mundo no feminino e em muitas línguas

"Caro senhor Presidente, todos os anos por esta altura convida o corpo diplomático a visitar uma nova cidade em Portugal", começa a mensagem da Associação das Mulheres Embaixadoras (AWA, na sigla em inglês) dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa neste Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Ora, na impossibilidade de tal visita se realizar este ano devido à pandemia, a AWA decidiu fazer um pequeno vídeo no qual as diplomatas sediadas em Portugal pretende levar o presidente e todos os portugueses a "viajar connosco pelo mundo".

"Queremos que viaje connosco pelo mundo através deste vídeo"

Uma a uma, as embaixadoras surgem na imagem, acompanhadas pela bandeira ou por algum símbolo do seu país para dirigir as suas felicitações a Marcelo Rebelo de Sousa e ao povo português nas suas línguas respetivas. Da Roménia à África do Sul, das Filipinas a Cuba, passando por França, Espanha, Turquia, Ucrânia, Índia, Finlândia, Peru, Nigéria, Suécia, Paraguai, Países Baixos, Estónia, Canadá, Bélgica, Colômbia, Austrália (neste caso numa mensagem em português), Croácia e Eslovénia a volta ao mundo destes parabéns no feminino começa ao som de Uma Casa Portuguesa.

"Esperemos que goste do vídeo tanto quanto nós gostámos de o preparar. É a nossa forma de mostrar que a pandemia não pode nem vai travar o nosso trabalho enquanto representantes dos nossos respetivos países", rematam as embaixadores numa carta assinada por Celia Feria, a presidente da AWA e embaixadora das Filipinas.