Pandemia estabilizou no Brasil, diz a OMS

A confirmação de que a severidade da pandemia no Brasil está em queda foi feita esta sexta-feira em Genebra por Michael Ryan, diretor do Programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), que afirmou que a transmissão do novo coronavírus naquele país começa a apresentar tendências de "estabilização ou queda".

"A situação no Brasil estabilizou um pouco em termos do número de infeções detetadas por semana e certamente a pressão deve ter diminuído nos serviços de cuidados intensivos", disse Ryan, em conferência de imprensa.

A aceleração do número de casos parou em várias regiões e há "uma queda nítida" noutras, acrescentou o responsável da Organização Mundial da Saúde, sublinhando que se o Brasil, o país mais afetado pela pandemia na América Latina, travasse rapidamente a transmissão do vírus, isso seria "um sucesso para o mundo".

De acordo com o diretor do programa de emergência da OMS, o Brasil vive uma fase crucial "em que parece que as coisas podem melhorar". Nesse sentido, o responsável incentivou as autoridades locais a aproveitarem o momento para fazerem o que for necessário para confirmar essa tendência.

Até à semana passada, a média diária de vítimas mortais pelo SARS-CoV-2 no Brasil ultrapassava o milhar, com mais de 40 mil novos casos diários de infeção, mas esses números diminuíram ligeiramente, situando-se agora o balanço diário de óbitos abaixo de mil.

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a região centro-oeste do país é a única que continua a registar um crescimento do número médio de mortes, principalmente nas unidades federativas de Goiás e Distrito Federal, sendo as reduções mais acentuadas no nordeste, à exceção do estado da Baía.

Com 210 milhões de habitantes, mais de 8,5 milhões de quilómetros quadrados e uma imensa variedade de paisagens, climas e condições socioeconómicas, o Brasil tem sido muito afetado pela pandemia desde há meses, o que agravou a situação económica e o aumento do desemprego.

Para fazer face à situação, o presidente Jair Bolsonaro anunciou sexta-feira que prorrogará até dezembro o subsídio que o seu governo criou para os mais pobres e os desempregados afetados pela pandemia, embora com um valor diferente, que ainda não foi definido.

Desde abril, o executivo de Bolsonaro atribui um subsídio mensal de 600 reais (90,5 euros) aos mais necessitados.

Até agora já morreram 113.358 pessoas por covid-19 no Brasil, tendo-se registado no país mais de três milhões e meio de casos da infeção pelo novo coronavírus, desde 26 de fevereiro, o que faz dele o segundo país do mundo mais atingido pela doença, logo atrás dos Estados Unidos.

A tendência de quebra nos contágios agora confirmada pela OMS é uma boa notícia, e uma esperança de que a situação melhore a breve prazo.