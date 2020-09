"Os jovens não passam o vírus apenas uns aos outros. Eles passam o vírus aos pais e avós", avisa ministro

Nas últimas 24 horas, o Reino Unido registou 2420 novas infeções e 30 mortes por covid-19. As autoridades britânicas estão preocupadas com o aumento do número de casos, em particular em jovens entre os 17 e os 21 anos. O agravamento da situação levou à aplicação de restrições na cidade de Bolton, no norte de Inglaterra.