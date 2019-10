39 mortos encontrados num camião são de origem chinesa

Nove migrantes encontrados com vida noutro camião no Reino Unido

As 39 pessoas encontradas mortas num camião em Essex, no sul de Inglaterra, são de nacionalidade chinesa, avança a imprensa britânica.

Os cadáveres foram encontrados no Parque Industrial de Waterglade, pelas 01:40 da madrugada de quarta-feira, depois de os serviços de emergência terem sido chamados ao local. As pistas do que aconteceu estão espalhados por vários países, desde a Bulgária até à Irlanda do Norte, com passagem pela Bélgica.

O camião, da marca Scania, foi registado em 2017 na cidade búlgara de Varna, no nome de uma empresa detida por uma cidadã irlandesa. Segundo as autoridades búlgaras, o veículo não voltou contudo a entrar no país desde então, sendo por isso pouco provável que as vítimas sejam búlgaras.

O motorista foi identificado localmente como sendo Mo Robinson, de 25 anos, de Portadown, no condado de Armagh, na Irlanda do Norte. Foi detido por suspeita de homicídio, mas a agência nacional de luta contra o crime foi chamada para ajudar na investigação, suspeitando-se da eventual ligação a gangues de tráfico de seres humanos.

A polícia britânica realizou, na quarta-feira, buscas em duas moradas na Irlanda do Norte, de onde é natural, Mo Robinson, de 25 anos, o condutor do camião onde foram encontrados os corpos de 38 adultos e um adolescente. De acordo com a BBC, as autoridades procuram identificar "grupos de crime organizado que podem ter feito parte" desta tragédia.

Robinson está, aliás, a ser interrogado esta quinta-feira pelas autoridades britânicas.