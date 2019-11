"Order!" Lindsay Hoyle eleito novo 'speaker' da Câmara dos Comuns

Depois de quase uma década como um dos adjuntos de John Bercow, Lindsay Hoyle assumiu esta segunda-feira a liderança da Câmara dos Comuns. O deputado de 62 anos, no Parlamento desde 1997, terá agora de entregar o cartão de militante do Partido Trabalhista, depois de ter sido eleito speaker com 325 votos -- contra 213 do adversário, Chris Bryant.

O homem que terá a árdua tarefa de liderar os trabalhos dos deputados no processo de Brexit nunca revelou a sua posição sobre a saída do Reino Unido da União Europeia -- apesar de ter sido eleito por Chorley, que foi a favor do Brexit no referendo de 2016.

Ao contrário dos famosos "Order! Order! Order!" de Bercow, Hoyle é conhecido por falar mais calmamente, tendo prometido combater a linguagem agressiva no Parlamento.

Hoyle já era visto como o favorito e conseguiu vencer a primeira votação (211 votos entre 562 deputados), mas sem a maioria necessária para evitar novas rondas de votação secreta. Na segunda votação conseguiu 244 votos em 575 deputados presentes e na terceira teve 267 em 565.

Deputado trabalhista por Chorley desde 1997, Hoyle era um dos três vice-speakers , cargo que ocupava desde junho de 2010. Quando John Bercow precisava de descansar, era um dos que entravam em cena, servindo de árbitro, na Câmara dos Comuns.

Filho de outro deputado trabalhista (que o batizou em homenagem a um jogador de críquete australiano), teve o seu próprio negócio de têxteis e impressão antes de ir para a Câmara dos Comuns.

Em 1997 venceu com 53% dos votos, tendo o pior resultado sido em 2010 com 43,2%. Há dois anos, obteve o melhor resultado 55,3% e agora, nas eleições antecipadas de 12 de dezembro, deverá conseguir a reeleição sem problemas, visto que normalmente os principais partidos políticos não apresentam candidatos alternativos na circunscrição do speaker. O Parlamento britânico será dissolvido depois dos trabalhos de quarta-feira.

Ficou conhecido também pelos confrontos com o ex-primeiro-ministro trabalhista, Tony Blair, por questões como Gibraltar (Blair defendia uma soberania partilhada com Espanha) e as propinas. "Não sou anti-Tony, ele tornou-nos elegíveis e venceu três vezes. Mas há princípios e promessas que não se podem quebrar", disse ao The Guardian há uns anos.

Após a morte da princesa Diana, em agosto de 1997, Hoyle propôs que o aeroporto de Heathrow fosse rebatizado com o nome dela, em sinal de homenagem. O pedido não foi aceite.

Casado duas vezes e com duas filhas, Lindsay Hoyle garantiu, num artigo publicado na revista semanal do Parlamento, que quer assegurar que a Câmara dos Comuns está à altura dos desafios do século XXI.

"É preciso um speaker que tenha a confiança de todos os partidos e comece a unir a Câmara dos Comuns", indicou Hoyle, de 62 anos, que foi tornado cavalheiro em 2018 pelo seu trabalho político.