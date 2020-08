OMS: "Não há e pode nunca haver uma solução milagrosa para a covid-19"

"Não há e pode nunca haver uma solução milagrosa" para acabar com a covid-19. Quem o admitiu foi Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, numa conferência de imprensa a partir de Genebra.

Para Ghebreyesus, a corrida para descobrir uma vacina capaz de imunizar contra o novo coronavírus pode não trazer uma solução permanente para a pandemia.

O número de casos do novo coronavírus já superaram os 18 milhões em todo o mundo, enquanto a pandemia continua o seu avanço, mais da metade deles nos Estados Unidos e América Latina e Caribe.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pelo menos 18.011.763 casos, dos quais 687.941 óbitos, foram declarados, sobretudo nos Estados Unidos, o país mais afetado do mundo pela pandemia, com 4.665.002 contágios e 154.834 óbitos, o Brasil (2.733.677 casos, 94.104 mortes) e a Índia (1.750.723 casos e 37.364 mortes).

Seis meses depois de a Organização Mundial da Saúde declarar a emergência sanitária global, o vírus matou mais de 687.000 pessoas desde que surgiu na China no final do ano passado, segundo uma contagem feita pela AFP, com base em fontes oficiais.