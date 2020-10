OMS admite vacina ainda no final deste ano

Covid-19. Índia com mais de 400 milhões de doses de vacinas disponíveis em julho

O Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitiu que possa haver uma vacina disponível até ao final deste ano e pediu solidariedade e compromisso político de todos os líderes para garantir uma distribuição justa de vacinas.

"Vamos precisar de vacinas e há esperança que até o final deste ano possamos ter uma vacina. Há esperança", revelou, citado pela Reuters, durante os comentários finais do Conselho Executivo da OMS, sem dar mais detalhes.

Nove vacinas experimentais estão a ser preparadas para a instalação global de vacinas COVAX da OMS, que visa distribuir 2 bilhões de doses até o final de 2021.

A reunião de dois dias, que examinou a resposta global à pandemia, ouviu apelos de países como Alemanha, Reino Unido e Austrália, que pediram reformas para fortalecer a agência da ONU.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou fortemente o papel da OMS durante a crise, acusando-a de ser muito próxima da China e não fazer o suficiente para questionar as ações de Pequim no ano passado, quando o vírus apareceu pela primeira vez em Wuhan.

Tedros rejeitou essas alegações e disse que a sua agência manteve o mundo informado.

Três painéis independentes avaliaram o desempenho da OMS, incluindo o Regulamento Sanitário Internacional de 2005 - que estabelece diretrizes sobre restrições ao comércio e viagens impostas durante emergências de saúde -, forneceram atualizações sobre o seu trabalho.

O Painel Independente para a Preparação e Resposta à Pandemia, liderado pela ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Helen Clark e a ex-presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf, reuniu-se pela primeira vez no mês passado.

"Esperamos obter ilações que possamos realmente implementar e prevenir que isto volte a acontecer", disse Tedros. "Mas gostaria de assegurar que a OMS está pronta para aprender com isto e mudar esta organização", acrescentou.

"Durante a nossa transformação, prometemos manter a mudança como uma constante", disse ele, referindo-se ao seu programa desde que assumiu o comando em 2017.