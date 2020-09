"Olá, é o Navalny". Opositor russo respira sozinho e posta foto no Instagram

Navalny já acordou do coma em que estava desde que foi envenenado

O líder da oposição russa Alexei Navalny afirmou nesta terça-feira que consegue respirar sem a ajuda de aparelhos, nass suas primeiras declarações depois de ter sido envenenado em agosto na Sibéria.

"Olá, é o Navalny", afirmou o opositor num post no Instagram, no qual aparece ao lado da mulher sentado na sua cama no hospital de Berlim em que está internado.

"Ontem consegui respirar sozinho o dia todo", completou na sua primeira publicação na rede social após o envenenamento com uma substância neurotóxica, de acordo com os médicos alemães.

"Gostei muito, é um procedimento surpreendente subestimado por muitos. Eu recomendo", brincou, antes de afirmar que sente falta dos seguidores, uma semana depois de ter saído do coma induzido.

O principal opositor ao Kremlin, vítima segundo a sua equipa de um envenenamento a 20 de agosto na Sibéria, poderá abandonar por completo em breve a "respiração artificial", anunciou o hospital Charite de Berlim.

Um laboratório alemão concluiu a 3 de setembro que Navalny, de 44 anos, foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo Novichok, concebido com fins militares na época soviética, o que Moscovo nega.

Laboratórios da França e Suécia anunciaram na segunda-feira que confirmaram as conclusões da Alemanha.