Número diário de mortes em Espanha cai para 517

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.477 novos infetados, um número que volta a baixar e que é o mais baixo das últimas semanas, sendo agora o total de pessoas que contraíram a doença de 169.496 (dados consolidados às 20:00 de domingo, hora de Lisboa).

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 64.727 pessoas foram consideradas como curadas em Espanha, uma percentagem de 38% em relação aos casos positivos confirmados.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 47.146 infetados e 6.423 mortos, seguida pela da Catalunha (34.726 e 3.538), a de Castela-Mancha (14.054 e 1.626), a de Castela e Leão (12.628 e 1.263) e a do País Basco (11.018 e 831).

Espanha é o país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (368 óbitos), seguida pela Itália (329), Bélgica (311) e França (221), numa lista em que os Estados Unidos têm 67 e Portugal 49.

Numa altura em que as autoridades espanholas consideram que o pico da pandemia já foi alcançado, a atividade laboral volta a pouco e pouco à normalidade possível.

Hoje regressaram ao trabalho, que foi interrompido durante duas semanas, todos os que não o podem fazer a partir de casa e que não asseguram a produção e os serviços de primeira necessidade ou essenciais, -- os únicos que sempre se deslocaram até ao seu local de trabalho.

Neste regresso às suas atividades estão incluídos os setores da construção e grande parte da indústria.

As forças de segurança iniciaram o dia a distribuir em todo o país 10 milhões de máscaras aos trabalhadores que retomam a sua atividade e que precisam de utilizar o sistema de transportes públicos, onde é difícil manter a distância de segurança recomendada para evitar a infeção pelo coronavírus.

"Estamos ainda muito longe da vitória e do momento em que voltaremos à normalidade nas nossas vidas", advertiu o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, numa mensagem pela televisão feita no domingo.

O "estado de emergência" iniciado em 15 de março último está em vigor até 15 de abril próximo e Sánchez já avançou que deverá ser renovado pelo menos durante mais duas semanas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 112 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 22.020 até hoje, e aquele que tem mais infetados, com cerca de 555 mil casos confirmados.