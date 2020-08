Nudista alemão persegue javali que lhe roubou o portátil

"A vingança da natureza", escreve a atriz e life coach Adele Laudauer na legenda das fotografias que publicou e um nudista alemão a perseguir um javali. O homem estava a apanhar banhos de sol num parque de Berlim quando o animal lhe roubou o saco de plástico amarelo onde tinha guardado o computador portátil.

Decidido a recuperá-lo, o homem encetou a perseguição ao javali fêmea e às suas duas crias, sob o olhar divertido das restantes pessoas que também gozavam do bom tempo em Teufelsee, um lago próximo da capital alemã.

O perseguidor, ele próprio, estava divertido com a situação. "Ele deu tudo", garante Laudauer, referindo que o homem, que não se deixou embaraçar pelo facto de não ter qualquer peça de roupa vestida, ria enquanto perseguia o animal.

A atriz mostrou as fotografias ao nudista que não só as recebeu com uma gargalhada com a autorizou a publicá-las no Facebook.

Tudo começou quando os javalis se aproximaram da mochila do nudista e comeram os restos de pizza que ele lá tinha. Depois, partiram em busca de uma "sobremesa" e decidiram levar com eles o saco amarelo onde ele tinha guardado o portátil. "Ele estava muito concentrado e correu atrás deles para recuperar o saco".

Quando regressou, de saco em riste, recebeu uma valente salva de palmas de todos os que tinham assistido à cena.

A Alemanha tem uma forte tradição de nudismo, por isso não é de estranhar no verão encontrar pessoas sem roupa em locais onde tal é permitido. A própria chanceler alemã Angela Merkel, na juventude, era adepta do nudismo.