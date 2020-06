Descoberto novo vírus da gripe com potencial pandémico

Além do coronavírus, China confirma também surto de gripe das aves

Esta variação do vírus da gripe surgiu recentemente e é transportada por porcos, mas pode infetar seres humanos.

Os investigadores estão preocupados com a possibilidade de este vírus sofrer uma mutação ainda maior que possa espalhar-se facilmente de pessoa para pessoa e desencadear um surto global.

Embora não seja um problema imediato, dizem os cientistas, tem "todas as características" de ser altamente adaptado para infetar seres humanos e por isso precisa de ser acompanhado de perto.

Como é uma estirpe nova, as pessoas podem ter pouca ou nenhuma imunidade ao vírus.

Os cientistas escrevem na revista Proceedings, da Academia Nacional de Ciências, que devem ser rapidamente implementadas medidas para controlar o vírus em porcos e monitorizar os trabalhadores da indústria suína.

A última gripe pandémica que o mundo encontrou - o surto de gripe suína de 2009 que começou no México - foi menos mortal do que se temia inicialmente, principalmente porque muitas pessoas mais velhas tinham alguma imunidade, provavelmente por causa da semelhança com outros vírus da gripe que circularam anos antes.

Esse vírus, chamado A/H1N1pdm09, é atualmente coberto pela vacina anual contra a gripe.

A nova estirpe de gripe identificada na China é semelhante à gripe suína de 2009, mas com algumas novas mudanças. Até ao momento, não representou uma grande ameaça, mas o professor Kin-Chow Chang e os seus colegas que a estudam dizem que é preciso estar atentos.

O vírus, que os investigadores chamam de G4 EA H1N1, pode crescer e multiplicar-se nas células que revestem as vias aéreas humanas.

Os cientistas descobriram recentes provas de infeção em pessoas que trabalhavam em matadouros e na indústria suína na China.

As vacinas atuais contra a gripe não parecem proteger contra este vírus, embora possam ser adaptadas para isso, se necessário.

"Atualmente estamos distraídos com o coronavírus e com razão. Mas não devemos perder de vista novos vírus potencialmente perigosos", afirmou à BBC Kin-Chow Chang, que trabalha na Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Embora este novo vírus não seja um problema imediato, o investigador diz que não o devemos ignorar.