Nove migrantes encontrados com vida noutro camião no Reino Unido

As autoridades britânicas encontraram nove migrantes com vida num camião que seguia na autoestrada M20, em Kent, que liga o túnel da Canal da Mancha a Londres, mas que pode também ser usada por quem vem de Dover, destino dos ferries de Calais.

O veículo foi mandado parar pela polícia, depois de ter recebido o alerta de que haveria pessoas no atrelado de um camião. Os migrantes foram encontrados com vida.

A operação policial para encontrar o veículo causou filas de mais de dez quilómetros na M20.

"As nove pessoas estão agora a ser verificadas por precaução pelos serviços de saúde antes de serem entregues aos oficiais de imigração do Ministério do Interior", segundo disse um porta-voz da polícia de Kent à Sky News.

A descoberta foi feita no mesmo dia em que 39 cadáveres foram encontrados num outro camião em Essex, que veio da Bélgica.