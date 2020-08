Nova Zelândia tenta descobrir origem de surto que já provocou 17 novas infeções locais

© EPA/DAN PELED AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Após 102 dias sem casos, a Nova Zelândia corre agora para rastrear a origem do regresso repentino do covid-19 ao país, uma vez que o número de novos casos na sua maior cidade saltaram para 17 e as autoridades alertaram que mais infeções são inevitáveis.

O chefe de saúde nacional, Ashley Bloomfield, revelou existirem 13 novas infeções confirmadas em Auckland, todas ligadas a quatro familiares que testaram positivo na terça-feira.

O aumento de novos casos levantou a perspetiva de que um confinamento de três dias imposto em Auckland desde o meio-dia de quarta-feira seria estendido à medida que as equipas de profissionais de saúde buscassem a origem do surto e aumentassem os testes na cidade.

Bloomfield disse que entre os novos casos estava um estudante de uma das maiores escolas de segundo ciclo da Nova Zelândia, frequentada por mais de 3.000 crianças e jovens.

A primeira-ministra Jacinda Ardern disse que provavelmente haverá mais casos ligados a este aumento recente. "Assim como no nosso primeiro surto, as coisas vão piorar antes de melhorar", disse num discurso televisivo.

Ardern ficou encorajada pelo facto de que todos os casos até agora estavam numa zona limitada de Auckland: "Embora seja um assunto sério sério, está a ser tratado de forma urgente, mas calma e metódica."

Bloomfield disse que as autoridades estão a explorar com urgência todas as cadeias possíveis de transmissão. "Queremos descobrir o quão grande é o mais rápido possível, por isso temos testado todos os contactos próximos, contactos casuais, os que trabalham nos mesmos locais de trabalho e relacionados à família", disse à TVNZ. "Isso é o que queremos fazer o mais rápido possível para descobrir a extensão do surto e quem poderá ter sido o primeiro infetado", acrescentou.

O confinamento de Auckland está programado para terminar esta sexta-feira e Bloomfield disse que qualquer decisão sobre estendê-lo dependeria do que as investigações descobrissem nas próximas 24 horas. "É muito cedo para dizer. Teremos muito mais informações amanhã", frisou.

O chefe da saúde nacional minimizou uma linha de investigação que examinava se o vírus era importado por uma mercadoria e depois detetado por um membro masculino de uma família que trabalhava numa local refrigerado de venda de produtos importados.

"É uma possibilidade improvável, mas é algo que precisamos de descartar", disse Bloomfield, acrescentando que outro foco era se a infecção veio de instalações de isolamento gerenciadas, como hotéis e motéis, que ficaram isolados do público em geral e onde milhares de recém-chegados ao país ficaram abrigados, sendo que os casos positivos ficavam numa quarentena mais rigorosa.

Bloomfield disse que os casos de covid-19 encontrados na comunidade, tal como alguns membros de risco nas famílias, estão agora a ser colocados em quarentena pela primeira vez, em vez de serem apenas autorizados a isolar-se em casa: "Isso irá ajudar-nos a prevenir qualquer disseminação descontrolada na comunidade."

Apesar do sucesso anterior da Nova Zelândia em conter o vírus - com apenas 22 mortes numa população de cinco milhões -, Bloomfield disse que as autoridades de saúde sempre previram um regresso do covid-19, mesmo que tenha apanhado algumas pessoas de surpresa. "Tornámo-nos complacentes e a nossa mensagem nas últimas semanas tem servido para alertar para um regresso de novos casos", rematou.