Nova Zelândia. Cadeia de supermercados dedica uma hora a pessoas autistas

Durante a "hora tranquila", a intensidade dos sons do rádio, as caixas registadoras e a luz serão reduzidas, minimizando as atividades da equipa para repor as prateleiras ou recolher os carros de compras, indicou a cadeia Countdown.

A medida, que vai entrar em vigor a 23 de outubro na maioria dos supermercados da cadeia, ocorre após um programa piloto implementado no ano passado, por sugestão de uma criança com autismo.

A diretora executiva da organização Nova Zelândia Autismo, Dane Dougan, que desenvolveu a ideia com os responsáveis da cadeia de supermercados, explicou que a "natureza invisível" do autismo dificulta a compreensão da condição e a consciencialização da sociedade sobre os problemas enfrentados diariamente pelas pessoas com autismo.

"Estamos emocionados com o facto de a Countdown oferecer uma 'hora tranquila' nas suas lojas", sendo que a medida sublinha "que pequenas mudanças podem criar um ambiente mais inclusivo, com um impacto significativo nas pessoas", defendeu.