Nova Iorque regista mais 731 óbitos, novo recorde de mortes num só dia

Os novos números, realça a agência Associated Press (AP), mostram que já morreram mais pessoas na cidade de Nova Iorque (3.202) do que nos vários atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 (2.977).

O número de vítimas mortais tem subido acentuadamente no Estado de Nova Iorque nas últimas semanas, depois de, a 13 de março, ter sido registado o primeiro óbito.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 290 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 708 mil infetados e mais de 55 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 16.523 óbitos em 132.547 casos confirmados até segunda-feira.