"Nós não temos medo!" Franceses saem à rua para homenagear professor decapitado

Milhares de pessoas reuniram-se este domingo (18) no centro de Paris numa demonstração de repúdio pela decapitação do professor que mostrou aos seus alunos desenhos do Profeta Maomé. E para mostrarem que não têm medo.

Os manifestantes da Praça da República - a mesma que acolheu 1,5 milhões de pessoas em 2015, a desfilar contra o terrorismo depois do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo - ergueram cartazes onde se liam frases como "Não ao totalitarismo de pensamento" e "Eu sou um professor" em memória de Samuel Paty. "Tu não nos assustas. Nós não temos medo. Tu não nos dividirás. Nós somos a França!" escreveu no Twitter o primeiro-ministro, Jean Castex, que estava entre os manifestantes.

Castex fez-se acompanhar do ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, pela presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, e pela ministra do Interior, Marlene Schiappa, que disse estar presente "para apoiar os professores, o secularismo, a liberdade de expressão".

Alguns na multidão gritaram "Eu sou Samuel", replicando o grito "Eu sou Charlie" que se espalhou pelo mundo depois de atiradores islâmicos terem morto 12 pessoas na revista Charlie Hebdo, por publicar caricaturas do profeta islâmico.

Entre aplausos, outros gritaram: "Liberdade de expressão, liberdade para ensinar". "Estou aqui como professora, como mãe, como francesa e como republicana", disse Virginie, uma das manifestantes.

O ataque ao Charlie Hebdo, em 2015, desencadeou uma onda de violência islâmica e forçou a França a uma discussão nacional sobre o lugar do Islão numa sociedade secular. Após o massacre ocorrido na revista, cerca de 1,5 milhão de pessoas reuniram-se naquela praça, em defesa da liberdade de expressão.

Outras cidades saíram à rua

Os protestos pelo assassinato do professor fizeram-se ouvir noutras cidades francesas. As autoridades locais disseram que cerca de 6. 000 pessoas se reuniram em Lyon, no leste da França.

"Toda a comunidade educacional é afetada e, além dela, a sociedade como um todo", disse o representante do Sindicato de Professores, Bernard Deswarte, em Toulouse, onde se estima que tenham protestado cerca de 5 000 pessoas.

Manifestantes adaptaram a frase "Je suis Charlie" ao nome do professor decapitado, Samuel Paty. © EPA/YOAN VALAT

Outras centenas reuniram-se em Nice, na costa sul, na mesma cidade que já foi palco de um atroz ataque terrorista, quando um homem embateu com um caminhão na multidão no feriado nacional de 14 de julho de 2016, matando 86 pessoas.

"O mundo todo está hoje em perigo", disse Valentine Mule, estudante de 18 anos, que participou da concentração de Nice. "As coisas têm que mudar."

Campanha online contra o professor

Samuel Paty foi brutalmente assassinado quando voltava da escola onde lecionava para a sua casa, num subúrbio a noroeste de Paris, na tarde de sexta-feira.

No sábado, o procurador antiterrorismo, Jean-François Ricard, disse que Paty tinha sido alvo de ameaças online por mostrar os desenhos na aula de educação cívica. As representações do profeta são amplamente consideradas tabu no Islão.

Uma foto do professor e uma mensagem a confessar o seu assassinato foram encontradas no telemóvel do homicida, o tchetcheno Abdullakh Anzorov, de 18 anos, morto a tiro pela polícia.

Segundo testemunhas, o suspeito foi visto na escola na sexta-feira a perguntar aos alunos onde poderia encontrar Paty.

O pai de uma estudante havia lançado uma convocação online de "mobilização" contra o professor e pediu sua demissão da escola. O pai da rapariga e um conhecido militante islâmico estão entre os detidos, juntamente com quatro membros da família de Anzorov. Uma 11ª pessoa foi presa no domingo, disse uma fonte judicial, sem fornecer detalhes.

O pai que se sentiu ofendido postou nas redes sociais o nome do professor e a morada da escola, poucos dias antes da decapitação que o presidente Emmanuel Macron classificou como um ataque terrorista islâmico. O procurador não disse se o agressor tinha links para a escola ou se agiu de forma independente em resposta à campanha online.

Praça da República, em Paris, foi o centro do protesto, que se fez ouvir em várias cidades francesas © EPA/YOAN VALAT

A embaixada russa em Paris informou que a família de Anzorov chegou a França vinda da Tchetchénia, quando ele tinha seis anos para pedir asilo. Na cidade de Evreux, na Normandia, onde morava, o agressor é descrito como discreto. Os vizinhos dizem que se envolvia em brigas quando era criança, mas se acalmou nos últimos anos, à medida que se tornou cada vez mais religioso.

O ataque de sexta-feira foi o segundo deste tipo desde que, no mês passado, começou o julgamento pelos assassinatos do Charlie Hebdo. A revista republicou os desenhos animados polémicos antes do julgamento e, em setembro, um jovem paquistanês feriu duas pessoas com um cutelo junto ao antigo escritório do Charlie Hebdo.

"Estava a fazer o seu trabalho"

No sábado, centenas de alunos, professores, pais e simpatizantes foram à escola de Paty para deixar rosas brancas. "Pela primeira vez, um professor foi atacado pelo que ensina", disse um colega de uma cidade vizinha que deu apenas o primeiro nome, Lionel.

De acordo com escola, Paty deu às crianças muçulmanas a opção de deixar a sala de aula antes de mostrar os desenhos, dizendo que não queria magoar os seus sentimentos e convicções.

Kamel Kabtane, reitor da mesquita de Lyon e uma figura muçulmana sénior, disse à AFP no domingo que Paty estava apenas "a fazer o seu trabalho" e foi "respeitoso" ao fazê-lo.

Os ministros que formam o Conselho de Defesa da França estão reunidos este domingo discutir a ameaça islâmica. Está agendada Uma homenagem nacional em memória de Samuel Paty na quarta-feira.