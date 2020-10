Nobel da Medicina 2020 distingue descoberta do vírus da hepatite C

Os trabalhos de Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice que ​​permitiram isolar o vírus da Hepatite C, abrindo caminho para a descoberta de uma cura, valeram-lhes o Prémio Nobel 2020 da Medicina, anunciado nesta segunda-feira pela Academia das Ciências sueca, em Estocolmo.

A descoberta do vírus foi um passo decisivo na luta contra a hepatite transmitida pelo sangue - um problema de saúde mundial - que afeta o fígado e pode provocar cirrose e cancro. Ao terem isolado o vírus, os três cientistas possibilitaram novos exames, que levaram ao desenvolvimento de medicamentos que estão a salvar milhões de vidas. Avanço fundamental depois da descoberta dos vírus da hepatite A e da hepatite B, que não conseguiram dar todas as respostas necessárias.

"Pela primeira vez na história, o vírus da Hepatite C pode ter cura", assumiu o representante da academia, no ato de entrega do prémio. "A descoberta do vírus da Hepatite C pelos vencedores do Prémio Nobel é uma conquista histórica na batalha contra doenças virais. Graças à sua descoberta, exames de sangue altamente sensíveis para o vírus estão agora disponíveis e foi possível eliminar a hepatite pós-transfusão, em muitas partes do mundo, melhorando significativamente a saúde global".

O norte-americano Harvey James Alter (1935) é virologista e fez as suas pesquisas no departamento de transfusões no Centro Clínico de Bethesda do Instituto Nacional de Saúde. O britânico Michael Houghton trabalha na Chiron Corporation, na Califórnia, Estados Unidos, e o norte-americano Charles M. Rice (1952) é investigador da Universidade de Washington.

Os três cientistas vão receber dez milhões de coroas suecas (957 mil euros), mais um milhão que nos anos anteriores. Resultado de "um esforço económico" feito pela instituição.

Em 2019, o Nobel da Medicina foi entregue a William G. Kaelin, Gregg Semenza e Peter Ratcliffe pelo trabalho que fizeram para desvendar o mecanismo celular fundamental que permite às células adaptar-se à disponibilidade de oxigénio no ambiente.

Portugal já recebeu uma vez esta distinção, em 1949, quando o neurologista António Egas Moniz foi galardoado pelo desenvolvimento da angiografia cerebral, uma técnica ainda utilizada para detetar anomalias nos vasos sanguíneos do cérebro, como aneurismas, inflamações ou obstruções.

A hepatite

A hepatite é uma doença viral, embora também possa ter como causas o alcoolismo, toxinas ambientais e doenças autoimunes. Desde a década de 1940 que é feita uma distinção entre dois tipos de hepatites: a A - transmitida através de água e alimentos contaminados -, que tem menor impacto na saúde dos doentes, e a B e C - contraídas pelo sangue ou fluidos corporais. Esta última é a mais preocupante. É considerada uma doença crónica e pode levar ao desenvolvimento de cirrose ou de um cancro no fígado.

Por ano, em todo o mundo, morrem mais de um milhão de pessoas com hepatite B e C, informa em comunicado a academia sueca. A doença é tida como um dos grandes desafios da saúde à escala mundial, comportável à infeção por VIH ou à tuberculose.

Anuncio do Nobel este ano é online por causa da covid

A temporada dos prémios Nobel arrancou esta segunda-feira com o anúncio do vencedor em Medicina, mas a edição deste ano, à semelhança de outros grandes eventos internacionais, também foi forçada a adaptações devido à pandemia da doença covid-19.

Apesar das datas previstas para o anúncio dos laureados nas seis áreas distinguidas (Medicina, Física, Química, Literatura, Paz e Economia), entre 5 e 12 outubro, não terem sofrido alterações, a Fundação Nobel divulgou nas últimas semanas que, pela primeira vez desde 1944 (durante a Segunda Guerra Mundial), a tradicional cerimónia presencial de entrega dos galardões, agendada para 10 de dezembro em Estocolmo (capital sueca), não terá lugar.

Por causa do novo coronavírus, a solução encontrada foi a realização de uma cerimónia quase inteiramente online, que pode ser acompanhada aqui, e que conta com uma reduzida plateia no edifício da câmara de Estocolmo.

A Medicina abre a temporada dos galardões. Segue-se a Física (terça-feira, dia 6), a Química (quarta-feira, dia 7), a Literatura (quinta-feira, dia 8), a Paz (sexta-feira, dia 9) e a Economia (segunda-feira, dia 12).

