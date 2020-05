"Nem mais um cêntimo para o sul da Europa", reclama revista holandesa

A capa mostra dois nórdicos a trabalhar, enquanto um homem de bigode se espreguiça numa cadeira com um copo de vinho e um café, e uma mulher de biquini fala ao telemóvel. Se a imagem ainda deixar dúvidas, o título esclarece: "Nem mais um cêntimo para o sul da Europa".

A imagem e o título fazem a capa da edição desta sexta-feira do semanário holandês Elsevier Weekblad, que classifica como "perversa" a proposta apresentada por Angela Merkel e Emmanuel Macron de "oferecer 500 mil milhões de euros", sustentando que 30 mil milhões sairão dos cofres dos Países Baixos. Uma "doação incondicional" que "representa uma transferência de dinheiro do norte para o sul da Europa", escreve a publicação, lamentando que a chanceler alemã esteja disposta a transferir fundos para países como a Itália ou Espanha.

Citado pelo espanhol El Mundo, o Elsevier Weekblad escreve que os países do sul da Europa não são pobres e podem melhorar a sua performance económica se implementarem reformas, como fez o norte na sequência da crise de 2008. Defendendo que é preciso desmentir a "fábula" da pobreza dos países do sul, o semanário escreve que, dividindo o valor do PIB pelo número de habitantes adultos, cada francês tem em média 276 mil euros, enquanto um holandês tem 279 mil e um italiano 234 mil, uma conta feita a partir de dados do banco suíço Credit Suisse.

O semanário defende ainda que, apesar a dívida pública holandesa estar nos 59,4%, os níveis de endividamento privado das famílias holandesas são altíssimos (241%), enquanto em Itália a dívida pública é de 137% e a privada de 107%.

A posição dos Países Baixos relativamente à resposta da União Europeia à crise provocada pela pandemia de covi-19 tem provocado polémica. Foi o caso de uma declaração do ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, que numa videoconferência com homólogos dos 27, defendeu que a Comissão Europeia devia investigar países como Espanha, que dizem não ter margem orçamental para lidar com os efeitos da crise, apesar de a zona euro estar a crescer há sete anos consecutivos. Uma afirrmação que António Costa veio classificar como "repugnante".