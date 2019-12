Navio de carga encalha na costa de Istambul. Bósforo fechado

Toca-se tango à beira do Bósforo

Navio embate contra edifício histórico na margem do Bósforo

Um navio de carga colidiu esta sexta-feira com a costa no estreito do Bósforo, em Istambul, avança a estação televisiva turca CNNTurk , citada pela Reuters.

O acidente levou a que as autoridades fechassem temporariamente o tráfego da via pitoresca e movimentada que atravessa a maior cidade da Turquia, adiantou a Agência de Navegação Tribeca.

Não há registo de vítimas, informou fonte governamental, acrescentando que o navio relatou a falha do motor antes da colisão.

De acordo com dados da plataforma Refinitiv Eikon, um navio com a bandeira da Libérica, Songa Iridum, estava a caminho do porto de Ambarli, em Istambul.

Estes acidentes são raros no Bósforo, que está entre as vias marítimas mais movimentadas do mundo e é de grande importância para a Rússia e outros estados adjacentes ao mar Negro.

O Bósforo é o estreito que liga o mar Negro ao mar de Mármara e marca a fronteira entre a Europa e Ásia na Turquia. Tem um comprimento de aproximadamente 30 quilómetros e uma largura de 550 a 3.000 metros.

Nas últimas semanas, o presidente turco Tayyip Erdogan reativou os planos para construir um canal nas margens ocidentais de Istambul para facilitar o tráfego no estreito apesar da oposição do novo prefeito da cidade, ambientalistas e centenas de peticionários.

em atualização