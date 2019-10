Lampedusa. 13 mulheres morrem em naufrágio

O número de mortos causado pelo naufrágio de uma embarcação de madeira a seis milhas da costa da ilha italiana de Lampedusa subiu para 13, todas mulheres de origem subsaariana, avançou a organização humanitária Mediterranean Hope.

O naufrágio aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira, tendo o barco -- onde viajavam cerca de 50 migrantes -- virado devido ao mau tempo, informou a Guarda Costeira italiana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Guarda Costeira e a polícia italiana de fronteira salvaram 22 pessoas e recuperaram dois cadáveres durante as buscas pelos desaparecidos, tendo depois sido recuperados mais 11 corpos, todos de mulheres, explicou a Mediterranean Hope.

O procurador-adjunto de Agrigento, província a que pertence Lampedusa, Salvatore Vela, já está na região para coordenar as investigações.

Uma das mulheres que sobreviveu ao acidente adiantou que, entre os possíveis desaparecidos, estão a sua irmã e a sua filha, de oito meses, divulgaram os meios de comunicação locais.

Num outro incidente, o barco da organização não-governamental espanhola Open Arms, o único que se encontra no Mediterrâneo central, localizou, durante a madrugada, um barco de madeira com 40 migrantes, tendo disponibilizado coletes salva-vidas, água e comida e estando agora a aguardar por indicações das autoridades sobre o desembarque.

Entre os migrantes neste barco contam-se pelo menos quatro mulheres e duas crianças.

No dia 2 de outubro, o Open Arms partiu do porto de Nápoles, no sul de Itália, para a sua 67.ª missão, depois de ter estado retido entre o dia 22 agosto e o dia 21 de setembro, no porto de Lampedusa, devido a irregularidades técnicas e operacionais detetadas numa inspeção do ministério italiano dos Transportes.