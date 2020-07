Namorada de Donald Trump Jr. está infetada com covid-19

Kimberçy Guilfoile, namorada de Donald Trumo Jr, o filho mais velho e homónimo do presidente dos EUA, testou positivo para o novo coronavírus. Guilfoyle, uma antiga apresentadora da FOX News de 51 anos, fez o teste de rotina para quem vai estar próximo do presidente dos EUA e terá sido imediatamente afastada dos restantes participantes nas celebrações do Dia da Independência que decorreram no monte Rusmore, no Dakota do Sul, segundo o The New York Times.

Num comunicado enviado ao mesmo jornal, Sergio Gor, chefe de gabinete da campanha de Trump, garantiu: "Ela está bem e vai voltar a fazer o teste para garantir que o resultado está correto, uma vez que não tem sintomas".

Até lá Guilfoyle cancelou toda a sua agenda. Quanto a Donald Trump Jr, apesar de ter testado negativo, o filho do presidente deverá entrar em isolamento.

Guilfoyle é a terceira pessoa próxima do presidente americano a testar positivo para o novo coronavírus. O primeiro foi um dos funcionários da Casa Branca responsáveis por estacionar os carros, outro foi o porta-voz do vice-presidente Mike Pence.

A pandemia já matou mais de 130 mil americanos e uma potencial segunda vaga pode colocar "todo o país em risco", alertou Anthony Fauci, o principal epidemiologista americano.

Mas a atitude de Donald Trump tem oscilado entre a desvalorização e a recusa em usar máscara - neste caso, parece ter começado a recuar, admitindo que até gostou de se ver com uma.