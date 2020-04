Na Nova Zelândia o Coelho da Páscoa e Fada dos Dentes são serviços essenciais

Guia para passar a Páscoa. Conheça todas as medidas do estado de emergência

A primeira ministra neo zelandesa, Jacinda Arden classificou esta segunda-feira (6 de abril) o Coelho da Páscoa e a Fada dos Dentes como "trabalhadores essenciais que desempenham serviços essenciais" e, como tal, que iriam continuar a trabalhar, apesar de o país se encontrar em estado de alerta de nível 4.

No entanto, apesar de estar isento de restrições, o Coelho da Páscoa pode não ser capaz de visitar todas as crianças nesta temporada.

"Como podem imaginar, neste momento ele vai estar muito ocupado em casa com os seus coelhinhos e, portanto, aviso todas as crianças neozelandesas: se o Coelhinho da Páscoa não conseguir ir às vossas casas, têm de compreender que neste momento é muito difícil para o Coelho estar em todo o lado" afirmou Jacinda Arden.

Porém, para ajudar o Coelhinho nas suas tarefas a primeira ministra sugeriu que "talvez no lugar do Coelhinho, possam criar uma caça aos Ovos da Páscoa para as crianças na vossa vizinhança".

"Talvez desenhar um ovo da Páscoa e colocar na vossa janela, ou ajudar as crianças com as suas próprias caças aos Ovos da Páscoa, uma vez que este ano o Coelhinho pode não as conseguir visitar a todas", acrescentou.

Mais tarde, a governante partilhou o desenho de um ovo da Páscoa para as crianças colorirem na sua página de Instagram. Na legenda da imagem pode ler-se "podem desenhar o vosso ovo da Páscoa, ou então podem pintar este que alguns dos meus amigos mais espertos me ajudaram a fazer".

"Tudo o que têm de fazer é pinta-lo ou decorá-lo para depois o colarem nas vossas janelas para que outras crianças os possam encontrar! Além disso, adorava ver os vossos desenhos!", acrescentou Jacinda Arden, deixando um endereço de email para onde os mais novos podem enviar as suas criações. "Irei publicar alguns deles aqui (no Instagram) e outros no Facebook durante a Páscoa. Divirtam-se!"