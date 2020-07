Mulher morre atropelada em protesto contra brutalidade policial em Seattle, EUA

Summer Taylor, de 24 anos, morreu à noite no Harborview Medical Center, disse a porta-voz, Susan Gregg.

Taylor e Diaz Love, de 32 anos, foram atingidas por um carro que passou por uma multidão de manifestantes em pânico na Interestadual 5 no início da madrugada, informaram autoridades.

Um homem conduziu o carro em direção a veículos que estavam a bloquear a estrada e acelerou no meio da multidão por volta das 01:40 de sábado, de acordo com um relatório policial divulgado pela Patrulha Estadual de Washington.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A outra mulher está em estado grave na unidade de cuidados intensivos, também em Harborview, acrescentou Gregg.

Love estava a filmar em direto o protesto numa transmissão de quase duas horas na rede social Facebook quando o vídeo terminou abruptamente, após ser atingida.

Num outro vídeo publicado nas redes sociais é possível ver a aproximação da viatura e as duas mulheres a serem atropeladas.

O condutor, que estava sozinho no carro, fugiu do local depois de atingir as manifestantes, disse o polícia Chase Van Cleave à agência de notícias Associated Press.

Um dos manifestantes perseguiu o condutor e acabou por o reter até à chegada das forças de segurança que procederam à sua detenção.

O condutor que atropelou as mulheres foi descrito como reservado e mal-humorado no momento da detenção, mas perguntou se as pessoas atingidas estavam bem, de acordo com documentos apresentados em tribunal.

O homem permanece detido, com o juiz a negar-lhe a possibilidade de pagar fiança.