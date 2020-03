Morreu antigo secretário geral da ONU Javier Pérez de Cuellar

O antigo secretário-geral das Nações Unidas Javier Pérez de Cuellar morreu na quarta-feira aos 100 anos de idade, anunciou o filho.

"O meu pai morreu após uma semana complicada. Morreu às 20:09 (01:09 de quinta-feira em Lisboa) e descansa em paz", disse o filho Francisco Pérez de Cuellar à emissora peruana RPP News.

O antigo secretário-geral da ONU, que ocupou o cargo até 1991, morreu em casa devido a causas naturais, acrescentou.

Javier Pérez de Cuellar, que foi o primeiro latino-americano a ocupar a o cargo de secretário-geral da ONU, completou 100 anos em 19 de janeiro.

O também antigo primeiro-ministro do Peru estava afastado da vida pública há vários anos devido ao delicado estado de saúde.

Perez de Cuellar ocupou várias delegações diplomáticas do Peru em todo o mundo, antes de ser eleito secretário-geral da ONU em 1982. Em 1995 foi candidato à presidência do país

Quando Javier Pérez de Cuellar completou 100 anos de idade, o atual secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou o diplomata peruano com "orgulho e alegria".

Na carta, Guterres sublinhou ainda que Pérez de Cuellar alcançou os históricos Acordos de Paz de El Salvador e que, ainda hoje, utiliza o exemplo do peruano para se inspirar e guiar no cargo que agora ocupa.

Já esta quinta-feira, através da conta da ONU no Twitter, António Guterres elogiou "o diplomata comprometido e uma inspiração pessoal que deixou um grande impacto nas Nações Unidas e no nosso mundo".

O velório decorrerá na sexta-feira na sede do Ministério das Relações Exteriores do Peru, antes do enterro com honras de chefe de Estado no cemitério Presbitero Maestro, em Lima, com a presença do Presidente do Peru, Martín Vizcarra.