Morales atingido na cabeça por cadeira atirada por militantes do próprio partido

O ex-presidente boliviano, Evo Morales, foi atingido por uma cadeira lançada contra si numa reunião do partido Movimento para o Socialismo (MAS). Os militantes, descontentes, exigem a renovação partidária, acusando-o de querer escolher a dedo os candidatos às eleições regionais e municipais.

"Fora, fora" e "renovação, renovação", ouviu-se na reunião em Lauca, na região de Chapare, bastião do partido, na segunda-feira. Mais cadeiras foram lançadas contra o palco e Morales, com o incidente a ser filmado por várias pessoas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para alguns, é uma prova de que o ex-presidente, que esteve à frente dos destinos do país desde 2006 até 2019, já não tem o poder que tinha antes. Morales deixou a presidência quando a sua vitória nas eleições estava a ser contestada nas ruas e perdeu o apoio das forças de segurança, passando um ano no exílio até ser autorizado a regressar, após a vitória do seu ex-ministro da Economia, Luis Arce, nas presidenciais deste ano.

No Twitter, Morales acusou a "direita golpista" de tentar destruir a união do MAS "enviando infiltrados para gerar violência" nos encontros que têm como objetivo "a eleição democrática e pública dos nossos candidatos" às eleições regionais e municipais.

Antes, tinha criticado a imprensa "de direita" que se ele está nas reuniões diz que ele está a querer escolher a dedo os candidatos e se não está dizem que o partido está contra ele. "Não lhes interessa a verdade", referiu.

Devido ao incidente, o MAS anunciou a "expulsão definitiva com ignomínia de todos os implicados e identificados nestes atos de indisciplina orgânica".