Ministros dos Transportes europeus acordam padrões de higiene para tráfego aéreo

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, as novas regras incluem o uso obrigatório de uma máscara para crianças acima de seis anos de idade, a intensificação dos serviços de limpeza, as informações aos passageiros em vários idiomas e o respeito pelas distâncias de segurança no aeroporto, incluindo durante o processo de 'check-in'.

Segundo Andreas Scheuer, os restantes ministros europeus com a pasta dos Transportes aceitaram as propostas da Alemanha - que ocupa a atual Presidência do Conselho da União Europeia - na quarta-feira, na véspera de uma conferência digital sobre o futuro do setor aeronáutico em tempos de pandemia.

O ministro dos Transportes alemão também indicou que, conforme acordado pelos ministros da Saúde dos estados federais alemães, nos aeroportos daquele país, os viajantes que regressem de áreas de risco serão testados para a covid-19.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo Scheuer, a conferência sobre o setor aeronáutico, que arranca hoje, discutirá como lançar "um curso de inovação para melhor emergir da crise" que afetou o setor, devido à pandemia de coronavírus.

Entre outras medidas, os ministros vão analisar como reduzir as emissões, por exemplo, através da combinação de combustíveis alternativos, e como garantir que os direitos de descolagem e aterragem das companhias aéreas não sejam afetados pela crise.