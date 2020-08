Ministro do Interior francês defende direito das mulheres a fazer 'topless'

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, defendeu o direito das mulheres a fazer topless nas praias do país, depois de a polícia ter pedido a um grupo que se tinha despido numa praia para que se tapasse, desencadeando uma onda de protestos nas redes sociais.

No dia 20 de agosto, agentes da polícia que estavam a patrulhar a praia de Sainte-Marie-la-Mer, no Mediterrâneo, pediram a três mulheres que apanhavam sol em topless para se cobrirem, em resposta à queixa de uma família que se dizia incomodada por causa da presença de crianças, segundo indicou a polícia dos Pirenéus Orientais num comunicado no Facebook, já depois da polémica estar lançada.

"Orientados pela preocupação de apaziguamento, os agentes perguntaram às interessadas se concordavam em cobrir o peito depois de terem explicado o sentido e a origem do pedido", acrescenta o texto, onde a polícia admite que as ações dos agentes pecaram pela "falta de jeito".

No texto deixam ainda claro que "não há nenhum decreto municipal que proíbe esta prática [do topless] na praia de Sainte-Marie-la-Mer".

Mas as ações desencadearam uma onda de críticas nas redes sociais, com várias pessoas a questionarem se a prática era agora ilegal, de tal forma que o ministro também falou do caso.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin. © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

"Não há fundamento para as duas mulheres terem sido repreendidas pelo que vestiam na praia. A liberdade é um bem precioso. E é normal que a administração reconheça os seus erros", escreveu Darmanin no Twitter, partilhando a mensagem da porta-voz da Guarda Nacional que incluía um link para o comunicado oficial no Facebook.

A porta-voz reiterava: "Vocês vão ver-me sempre de uniforme, mas a prática de topless está autorizada na praia de Sainte-Marie-la Mer",. E sublinha novamente a "falta de jeito" dos agentes que tinham as melhores intenções.

Fazer topless não é considerado exibição sexual em França, mas pode ser travado por diretivas municipais que podem proibir determinado tipo de comportamento. A prática está contudo a perder popularidade no país, com sondagens a mostrar que as mulheres mais jovens estão cada vez mais preocupadas com o assédio sexual ou com serem alvo de críticas por causa do seu corpo.

Menos de 20% das mulheres francesas com menos de 50 anos dizem fazer topless, comparado com 28% há dez anos e 43% em 1984, segundo um estudo recente da Ifop que ouviu cerca de cinco mil europeias.

O mesmo estudo concluiu que 22% das francesas maiores de 18 anos fazem topless, frente a 48% das espanholas e 34% das alemãs. Britânicas (19%) e italianas (15%) ainda fazem menos que as francesas, sendo que em todas as nacionalidades a percentagem está em queda.