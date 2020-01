Ministro da Ciência brasileiro diz que a Terra é redonda. E é atacado

O ministro da Ciência e da Tecnologia do Brasil causou irritação em muitos apoiantes do governo ao ironizar nesta quinta-feira os terraplanistas. Marcos Pontes, que foi astronauta, publicou na rede social Twitter fotos do planeta Terra, indiscutivelmente redondo, tiradas pela NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, e comentou: "Para quem ainda acha que a Terra é plana veja a segunda foto...kkk", sendo que o símbolo "k" é usado no Brasil como gargalhada.

Um internauta identificado como "Nunca foi sorte, sempre foi Deus", reagiu logo a seguir: "Ministro, creio que o senhor seja mais inteligente do que isso. Mas está certo em defender a sua teoria. Porém não faça isso menosprezando a inteligência dos outros, no mais seja feliz no seu mundo da bola molhada girando a mais de 1.600 km".

Outro, Alex Sandro Dantas, respondeu em dois pontos, primeiro com argumentos científicos e depois religiosos. "Se a terra fosse um globo, os cálculos trigonométricos mostrariam curvatura mas não é o que acontece", disse no ponto número um. E no dois, para encerrar a discussão, opinou: "Se a terra é o que a NASA mostra na 'foto', como me explica o texto bíblico que fala sobre águas abaixo do céu (firmamento) e acima do céu?".

"Foto da Nasa? Ah 'tá. A mesma que conseguiu 'pousar' na lua em 69 mas hoje não tem tecnologia para tal, nos poupe 'né ministro, sei que o senhor é muito inteligente e capacitado, mas nisso aí muita gente nos EUA não acredita", contestou, por sua vez, o internauta Carlos Antonio #Moro Herói Nacional.

"Demora a postar mas quando posta, posta bosta", disse outra internauta. "Eu sempre te elogiei e agora você é só mais um braço da esquerda", lamentou.