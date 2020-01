Milhares de pessoas retiradas em Dortmund para desativação de bombas da II Guerra

Já no sábado as autoridades tinham evacuado dois hospitais e aberto escolas para acolher residentes que tiveram de sair das suas casas.

No total, as autoridades pediram a cerca de 14.000 pessoas para deixarem as áreas onde se pensa que as bombas estão enterradas.

A estação de comboios da cidade foi fechada e todos os comboios vão ser desviados para outros destinos.

As autoridades esperam começar a desativar as bombas na tarde deste domingo.

Cerca de 75 anos depois do fim da guerra, as autoridades alemãs encontram bombas que não explodiram e que, para serem desativadas, provocam por precaução evacuações de grandes áreas.