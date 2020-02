Milhares de pessoas em Varsóvia apoiam reforma judiciária do governo

Milhares de pessoas uniram-se este sábado em Varsóvia, na Polónia, para manifestar o seu apoio ao Governo de direita do país, que concluiu uma revisão do sistema judicial para colocá-lo sob controlo do executivo.

Os manifestantes, que se juntaram em frente ao Tribunal Constitucional, descreveram as mudanças legislativas como uma questão de soberania nacional e pediram ao Governo que não recuasse perante as criticas da União Europeia à revisão judicial.

A manifestação ocorreu quatro dias depois de o presidente polaco, Andrzej Duda, que está alinhado com o partido no poder, o Lei e Justiça, ter assinado uma lei que dá aos políticos o poder de multar e demitir juízes cujas ações e decisões consideram prejudiciais.

A nova lei surge após mais de quatro anos de mudanças no sistema judicial levadas a cabo pelo partido no poder, Lei e Justiça.

A UE e vários juízes polacos defendem que as mudanças violam a separação de poderes, essencial em democracia.

Já os manifestantes pró Governo descrevem a nova legislação como necessária para limpar o que denunciaram ser uma "casta" corrupta de juízes que trabalham desde a era comunista.

Em 11 de janeiro, juízes de vários países europeus, incluindo Portugal, protestaram em Varsóvia pela defesa da separação de poderes e contra a reforma judicial promovida pelo Governo polaco.