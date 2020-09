Merkel avisa: "Estamos no processo de arriscar tudo o que conquistamos nos últimos meses"

Com o número de casos de covid-19 a aumentar no país, a chanceler Angela Merkel apelou aos alemães para que cumpram as medidas restritivas para travar a propagação do novo coronavírus. "Estamos no processo de arriscar tudo o que conquistamos nos últimos meses", avisou Merkel durante um discurso emotivo no parlamento alemão (Bundestag).

No plenário onde se debateu a crise sanitária e o orçamento alemão, Angela Merkel afirmou que as medidas de combate à covid-19 de nada servem se a população não as cumprirem e que o objetivo "é fazer tudo o que é possível para evitar um segundo confinamento" no país.

Merkel disse compreender o cansaço das pessoas com a imposição de regras de distanciamento, que foram, aliás, reforçadas e reformuladas na terça-feira. Admitiu que também sente falta de estar com pessoas sem limitações. "As reuniões espontâneas são as que sinto mais falta", reconheceu.

Mais de 289 mil casos positivos

Advertiu ainda para os "momentos difíceis" que se avizinham com a chegada da estação mais fria do ano, em que, acredita, vão continuar a surgir casos de covid-19.

No seu discurso, houve também lugar para uma mensagem de esperança. "Tenho certeza de que a vida como a conhecíamos vai voltar", afirmou perante os deputados.

Esta quarta-feira, um dia depois do anúncio de novas imposições, a Alemanha registou, nas últimas 24 horas, 1.798 novos casos e mais 17 mortes.

No total, desde o início da pandemia, o país contabiliza 289.219 casos de infeções pelo novo coronavírus - numa população de 83,2 milhões de pessoas -, dos quais cerca de 256 mil já recuperaram da doença. O número de mortos subiu agora para 9.488 pessoas.

Limitações de visitas e de festas familiares em casa

Perante o crescimento das infeções, a chanceler alemã anunciou na terça-feira novas restrições, tendo em conta os casos associadas a festas de casamento e reuniões familiares e sociais. A decisão de limitar as reuniões privadas compete aos estados regionais mas Merkel frisou que é "veementemente recomendado" que as pessoas limitem as listas de convidados a apenas dez em cada casa nas regiões mais afetadas.

Em eventos públicos, as limitações ficaram definidas: numa região onde as taxas de infeção atinjam 35 por 100 mil pessoas haverá um limite máximo de 50 pessoas em reuniões em espaços públicos ou locais alugados. Se as taxas de infeção forem de 50 por 100 mil pessoas, apenas 25 pessoas serão permitidas em reuniões públicas.