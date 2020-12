Menina de 12 anos dá à luz em Espanha. Família não sabia que estava grávida

Mãe que abandonou bebé no lixo condenada a nove anos de prisão

Uma menina de 12 anos deu à luz, em casa, na Cantábria, no norte de Espanha, no passado domingo. O parto aconteceu de surpresa e a família da menor garante que não sabia que a rapariga estava grávida, segundo o El Correo.

Os profissionais de saúde da ambulância que se deslocaram a casa da rapariga, após serem chamados para assistir uma criança com dores, assistiram ao parto até à chegada de uma equipa médica de Suporte Avançado de Vida que cortou o cordão umbilical e transferiu a mãe e o filho para o Hospital Universitário Marqués de Valdecilla.

O bebé nasceu de gestação completa (nove meses) e "está bem", mas continua internado na Unidade de Neonatologia. A mãe já recebeu alta e voltou para casa, embora esteja a ser seguida pela Comissão de Proteção de Menores de Cantábria. E ao que tudo indica não irá criar o filho. A família não disse quem era o pai e decidiu dar o bebé para adoção.

A menina engravidou no início da pandemia, na primavera passada, mas a família garante que não sabia que a menor estava grávida. Quando chegou ao hospital foram acionados os serviços sociais e o nome da menina constava no sistema de proteção de menores do governo regional. O Ministério Público espanhol está a investigar o caso que foi entretanto entregue aos serviços sociais.