Membro do governo de Boris Johnson demite-se por abuso de poder

O secretário de Estado do Comércio Internacional do Reino Unido, Conor Burns, demitiu-se esta segunda-feira na sequência de um inquérito que concluiu que usou o cargo para intimidar um empresário que tinha uma disputa com o seu pai.

De acordo com o comité de padrões na vida pública da Câmara dos Comuns, Conor Burns fez "ameaças veladas" a um empresário, dizendo-lhe que, a menos que o seu pai recebesse o dinheiro que lhe deviam, levantaria a questão no parlamento britânico. A ameaça foi feita usando uma carta com selo da Câmara dos Comuns.

O comité considerou o comportamento do secretário de Estado como "um abuso do seu estatuto privilegiado, na tentativa de intimidar um membro do público" e determinou que Conor Burns, deputado por Bournemouth (no sul da Inglaterra) deveria ser suspenso do Parlamento durante uma semana.

Burns, aliado de longa data do primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, resolveu, no entanto, demitir-se.

"Com profundo pesar decidi renunciar ao cargo de secretário de Estado do Comércio Internacional. Boris Johnson continuará a ter o meu apoio sincero" no Parlamento, escreveu no Twitter.