Malala conhece Greta: "Ela é a única amiga pela qual faltaria às aulas"

A ativista pelo clima Greta Thunberg encontrou-se esta terça-feira com Malala Yousafzai, laureada com o Prémio Novel da Paz em 2014. O encontro aconteceu na Universidade de Oxford, no Reino Unido.

"Ela é a única amiga pela qual faltaria às aulas", disse Malala, no Twittwer.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Hoje conheci a minha inspiração. Que mais posso dizer?", comentou Greta Thunberg nas redes sociais quando publicou uma foto do encontro com a jovem de 22 anos.

Não se sabe sobre o que as duas raparigas terão conversado mas Alan Rusbridger, reitor da faculdade de Lady Margaret Hall, referiu que Thunberg falou aos estudantes sobre "ciência, o voto, os limites do protesto, desinvestimento" e muito mais.

A ativista sueca de 17 anos está no país para participar numa greve climática esta sexta-feira, em Bristol.