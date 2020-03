Espanha admite estender estado de alerta além dos 15 dias exigidos por lei

Jogos Olímpicos e Europeu em risco. Até hoje só as guerras mundiais travaram o desporto

O número de mortes em todo o mundo devido ao covid-19 supera as 6.500, ao passo que há mais de 169 mil casos em todo o mundo. China continua a ser o país que regista mais casos (80.860) e mais mortes (3.032), mas tem visto o surto a desacelerar no país, ao contrário do que acontece na Europa. Itália regista já 25.747 casos confirmados e 1.809 mortes.

Entretanto, uma petição online lançada na quinta-feira, a pedir quarentena obrigatória para todos os portugueses e do fecho das fronteiras de forma a conter o surto de covid-19, já conseguiu recolher até ao momento mais de 198 mil assinaturas.

Marcelo Rebelo de Sousa convocou para quarta-feira uma reunião do Conselho de Estado para decidir sobre a eventual declaração de um estado de emergência em Portugal. Entretanto, esta segunda-feira entram em vigor medidas de restrição de circulação nas fronteiras com Espannha, que passam a estar fechadas ao turismo.

A DGS no domingo atualizou o número de infetados com o novo coronavírus em Portugal. Nas últimas 24 horas apareceram mais 76 casos positivos, o maior aumento desde que a doença chegou ao nosso país. São agora 245 os casos confirmados. Foram também identificadas três novas cadeias de transmissão, elevando o número para 14.

O ministro de Transportes, Mobilidades e Agenda Urbana de Espanha, José Luis Ábalos, afirmou esta segunda-feira à RNE que o estado de alerta decretado pelo governo para líder com o novo coronavírus vai estender-se além dos 15 dias exigidos por lei porque, em sua opinião, essas duas semanas não darão a Espanha "capacidade de vencer a batalha" contra o covid-19.