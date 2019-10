Mais de 100 detidos em Londres em manifestação pelo clima

A Polícia Metropolitana de Londres deteve até agora 135 ativistas que esta segunda-feira participavam no protesto de desobediência civil pacífica pelo clima, promovido pelo movimento Extinction Rebellion, o mesmo que há pouco tempo organizou um bloqueio junto ao Banco de Portugal, em Lisboa.

Os manifestantes voltaram às ruas para apelar ao governo britânico que coloque o combate às alterações climáticas no topo das prioridades. Recorde-se que na semana passada vários elementos do grupo foram detidos após lançarem sangue falso sobre um edifício do governo britânico.

Esta segunda-feira marca o início de duas semanas de desobediência civil pacífica na capital inglesa, organizado pelo Extinction Rebellion, uma ação de protesto que exige medidas urgentes do Estado inglês para conter as emissões de carbono.

Os promotores desta manifestação esperam levar para as ruas de Londres 10 mil pessoas. Ações semelhantes estão a acontecer na Holanda e Austrália.

De acordo com a Reuters, que está no local, os ativistas bloquearam uma ponte e várias estradas na zona de Westminster.

Um pequeno grupo de ativistas prendeu-se a um falso míssil nuclear fora do Ministério da Defesa, pedindo ao governo que redirecionasse os fundos gastos nos submarinos nucleares britânicos Trident para a política climática.

Num outro local, dois ativistas estacionaram um carro no meio de uma estrada principal. Entretanto, vários ativistas bloquearam algumas estradas que dão acesso ao parlamento. "Se não agirmos já, as alterações climáticas negam o futuro às nossas crianças", lê-se num dos cartazes que os manifestantes exibem.

Também há detenções em Espanha

Em Madrid, três ativistas foram detidos e 30 identificados por cortar o trânsito no centro da capital espanhola, diz o El Mundo, que cita fontes policiais.

Escreve o jornal que centenas de ativistas e membros de numerosas organizações ecologistas interromperam a circulação rodoviária para denunciar "a emergência climática e a inação criminal do governo". Também em Madrid, a polícia retirou à força alguns ativistas nestes protesto pelo clima.

Em Portugal, os ativistas do movimento Extinction Rebellion bloquearam, no dia 27 de setembro, no cruzamento da Avenida Almirante Reis com a Rua de Angola, junto ao Banco de Portugal, em Lisboa. Foram cerca 400 a 500 pessoas que participaram nesta ação de desobediência civil pacífica na capital portuguesa, que terminou após quatro horas e depois da intervenção da polícia.

Em Londres, este grupo começou a ter mais destaque em abril quando bloqueou estradas durante 11 dias. Nessa altura, mais de mil ativistas foram presos, dos quais 850 foram processados por vários crimes de desordem pública. Até agora, 250 foram condenados, refere a Reuters.

Em Amesterdão polícia retira ativistas à força

Em Amesterdão, centenas de ativistas cantavam "rebelião" durante o protesto desta segunda-feira. Bloquearam o centro da cidade depois de terem sido avisados pela polícia, que lhes disse que iria haver prisões para prevenir perturbações na circulação de pessoas.

As autoridades aprovaram os planos de manifestação do grupo Extenction Rebellion, mas com a condição de que os ativistas não poderiam bloquear o trânsito.

Os agentes pediram à população que se desloca para os empregos ou escolas, de carro e bicicleta, para evitar a zona centro de Amesterdão, onde se concentra o protesto pelo clima. "O objetivo é reduzir a escalada e interromper o bloqueio e permitir o fluxo seguro de tráfego", disse a polícia, em comunicado.

"Parem de falar, comecem a agir" ou "Digam a verdade" são algumas das frases que se podem ler nos cartazes dos ativistas, reunidos em frente ao Rijksmuseum.

Tal como em Londres, a polícia já começou a retirar à força alguns ativistas, sentados ou deitados no chão, que estão a bloquear o trânsito na cidade holandesa. Mais de 50 foram detidos, informam as autoridades.

Em Berlim, cerca de mil pessoas associadas ao movimento Extinction Rebellion bloquearam ao amanhecer a rotunda Grosser Stern, na zona de Tiergarten, onde se situa a icónica estátua da Coluna da Vitória.

Os ativistas também acamparam junto ao gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, de cuja política climática discordam.

O chefe de gabinete de Merkel, Helge Braun, criticou a abordagem dos manifestantes por causa das "intervenções perigosas" em vias movimentadas.

Atualizado às 13:45