Lukashenko ordena ao Exército que defenda a integridade territorial da Bielorrússia

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, ordenou hoje ao seu ministro da Defesa para que tome "as medidas mais rígidas" para garantir a defesa da integridade territorial do país, num contexto de crise política no país.

"Ordeno ao Ministro da Defesa para que defenda a 'joia' ocidental da Bielorrúsia, cujo centro se encontra em Grodno e que tome as medidas mais rígidas para defender a integridade territorial do nosso país", disse o presidente, citado pela agência estatal Belta.

Lukashenko, que está no poder há 26 anos, visitou hoje as unidades militares destacadas em Grodno, na zona ocidental da Bielorrússia, próxima da fronteira com a Polónia, e local de vários protestos da oposição nas últimas semanas.

Nessa visita, o presidente acusou os países ocidentais de estarem a querer impor "uma presidente alternativa" e de estarem a apoiar a oposição com meios militares.

"O apoio militar é evidente. Eles estão a deslocar tropas da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] até às nossas fronteiras", disse.

A crise na Bielorrússia foi desencadeada após as eleições de 9 de agosto, que segundo os resultados oficiais reconduziu o presidente Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, para um sexto mandato, com 80% dos votos.

A candidata da oposição à presidência, Svetlana Tikhanovskaya, está refugiada na Lituânia, tendo referido que a votação foi uma fraude, depois de a Comissão Eleitoral lhe ter atribuído 10% dos votos.

Milhares de bielorrussos saíram às ruas por todo o país para exigir o afastamento de Lukashenko.

Os protestos têm sido duramente reprimidos pelas forças de segurança, com quase 7.000 pessoas detidas, dezenas de feridos e pelo menos três mortos.