Londres. Um morto e quatro feridos após queda de grua de 20 metros

Uma grua de 20 metros colapsou esta quarta-feira sobre um bloco de apartamentos em construção e duas casas no leste de Londres, causando um morto e quatro feridos, referem as autoridades.

O comissário assistente da Brigada de Incêndios de Londres, Graham Ellis, afirmou que as equipas de busca e salvamento estavam a usar equipamento especializado para buscas como parte de uma "complexa operação de resgate".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Serviço de Ambulâncias de Londres confirmou o tratamento a quatro pessoas, sendo que duas foram levadas para o hospital com ferimentos na cabeça, enquanto as equipas, incluindo paramédicos especializados, continuam no local, no bairro de Bow.

Mais tarde, informou que há uma vítima mortal deste incidente.

"Esta é uma resposta de múltiplas agências e provavelmente vai ser um incidente prolongado", prosseguiu Ellis.